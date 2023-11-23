(Добротина) Феврония Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Добротина) Феврония Сергеевна

(Добротина) Феврония Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

23.10.1851

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добротин Филипп Афанасьев

Рождение ребёнка
1808

Сын: Добротин Александр Филиппович

Отец ребёнка: Добротин Филипп Афанасьев

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Суслонова (Добротина) Наталия Филипповна

Отец ребёнка: Добротин Филипп Афанасьев

Рождение ребёнка
1811

Дочь: (Добротина) Александра Филиппова

Отец ребёнка: Добротин Филипп Афанасьев

Рождение ребёнка
1813

Сын: Добротин Авксентий Филиппович

Отец ребёнка: Добротин Филипп Афанасьев

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Зыкова (Добротина) Мария Филипповна

Отец ребёнка: Добротин Филипп Афанасьев

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Крылова (Добротина) Анна Филипповна

Отец ребёнка: Добротин Филипп Афанасьев

Рождение ребёнка
1825

Сын: Добротин Фавст Филиппович

Отец ребёнка: Добротин Филипп Афанасьев

Рождение ребёнка
1828

Сын: Добротин Лавр Филиппович

Отец ребёнка: Добротин Филипп Афанасьев

Смерть
23.10.1851

Мы используем куки для улучшения работы сайта.