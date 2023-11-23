(Добротина) Феврония Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти23.10.1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1808
Сын: Добротин Александр Филиппович
Отец ребёнка: Добротин Филипп Афанасьев
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Суслонова (Добротина) Наталия Филипповна
Отец ребёнка: Добротин Филипп Афанасьев
Рождение ребёнка
1811
Дочь: (Добротина) Александра Филиппова
Отец ребёнка: Добротин Филипп Афанасьев
Рождение ребёнка
1813
Сын: Добротин Авксентий Филиппович
Отец ребёнка: Добротин Филипп Афанасьев
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Зыкова (Добротина) Мария Филипповна
Отец ребёнка: Добротин Филипп Афанасьев
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Крылова (Добротина) Анна Филипповна
Отец ребёнка: Добротин Филипп Афанасьев
Рождение ребёнка
1825
Сын: Добротин Фавст Филиппович
Отец ребёнка: Добротин Филипп Афанасьев
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Добротин Филипп Афанасьев
Смерть
23.10.1851