Наймушин Козма Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1812
Мать ребёнка: Наймушина Анисья Лукоянова
Рождение ребёнка
Около 1816
Мать ребёнка: Наймушина Анисья Лукоянова
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: (Наймушина) Гликерия Кузьмина
Мать ребёнка: Наймушина Анисья Лукоянова
Смерть
После 1834