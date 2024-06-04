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Наймушин Козма Михайлов

Место рождения

Елховой Мыс, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Наймушин Михаил Семенов

Мать: Наймушина Федосья Логинова

Елховой Мыс, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наймушина Анисья Лукоянова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Наймушин Петр Кузьмин

Мать ребёнка: Наймушина Анисья Лукоянова

Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Наймушин Иван Кузьмин

Мать ребёнка: Наймушина Анисья Лукоянова

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: (Наймушина) Гликерия Кузьмина

Мать ребёнка: Наймушина Анисья Лукоянова

Князево, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834

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