Долгова Вера Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгова Вера Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1928

Дата смерти

02.09.2002

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1928

Отец: Долгов Яков Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишков Владимир Павлович

Отец ребёнка: Шишков Павел Георгиевич

Рождение ребёнка
20.04.1952

Сын: Ходинов Валерий Прохорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
27.07.1958

Дочь: Ходинова Мариана Прохоровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
02.09.2002

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