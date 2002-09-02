Долгова Вера Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1928
Дата смерти02.09.2002
ПолЖенский
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1928
Отец: Долгов Яков Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шишков Павел Георгиевич
Рождение ребёнка
20.04.1952
Сын: Ходинов Валерий Прохорович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.07.1958
Дочь: Ходинова Мариана Прохоровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
02.09.2002