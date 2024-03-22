Ориненко Максим Климентиевич
Место рождения
Дата рождения27.04.1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1841
Киевский уезд, с. Ясногородка (при р. Моховой), Николаевская церковь 1841 г. Ф.127, о.1012, д.2028, стр.5
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Кальченко Ольга Максимовна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ориненко Павел Максимович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ориненко Василий Максимович
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно