Ориненко Максим Климентиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОриненко Максим Климентиевич

Ориненко Максим Климентиевич

Место рождения

Толокунь, Київська область

Дата рождения

27.04.1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1841

Отец: Ориненко Климент Яковлевич

Мать: Ориненко Матрона (Матфеевна)

Толокунь, Київська область
Киевский уезд, с. Ясногородка (при р. Моховой), Николаевская церковь 1841 г. Ф.127, о.1012, д.2028, стр.5
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Кальченко Ольга Максимовна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ориненко Павел Максимович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ориненко Василий Максимович

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close