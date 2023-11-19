Малюков Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1939
Дата смерти26.10.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малюкова Оксана Викторовна
Мать ребёнка: Малюкова (Деркунова) Татьяна Ефимовна
Рождение ребёнка
22.09.1965
Мать ребёнка: Малюкова (Деркунова) Татьяна Ефимовна
Смерть
26.10.?