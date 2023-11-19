Малюков Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малюков Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1939

Дата смерти

26.10.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малюкова Оксана Викторовна

Мать ребёнка: Малюкова (Деркунова) Татьяна Ефимовна

Рождение ребёнка
22.09.1965

Сын: Малюков Игорь Викторович

Мать ребёнка: Малюкова (Деркунова) Татьяна Ефимовна

Смерть
26.10.?

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