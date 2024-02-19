Podgorbunski ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Epoff Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Подгорбунский Александр
Рождение ребёнка
1849
Сын: Подгорбунский Константин Александрович
Отец ребёнка: Подгорбунский Александр
Рождение ребёнка
12.11.1862
Отец ребёнка: Подгорбунский Александр
Batakan, Gazimuro-Zavodsky District, Zabaykalsky Krai, Russia