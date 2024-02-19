Podgorbunski ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Podgorbunski ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Epoff Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Подгорбунский Александр

Рождение ребёнка
1849

Сын: Подгорбунский Константин Александрович

Отец ребёнка: Подгорбунский Александр

Рождение ребёнка
12.11.1862

Сын: Podgorbunski Innokenti

Отец ребёнка: Подгорбунский Александр

Batakan, Gazimuro-Zavodsky District, Zabaykalsky Krai, Russia
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