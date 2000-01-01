Аксинья Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Домна Иванова
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1850
Сын: Твердов Павел Иванов
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Иван Михайлов
Смерть
Неизвестно