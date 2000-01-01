Аксинья Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Домна Иванова

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1848

Сын: Твердов Никита Иванов

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1850

Сын: Твердов Павел Иванов

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Рождение ребёнка
1853

Сын: Твердов Андрей Иванов

Отец ребёнка: Иван Михайлов

Смерть
Неизвестно
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