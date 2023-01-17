(Калашникова) Наталья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.05.1871
Рождение ребёнка
10.10.1873
Дочь: Прасковья Петрова
Отец ребёнка: Цыбезов Петр Васильев
Рождение ребёнка
24.06.1875
Отец ребёнка: Цыбезов Петр Васильев
Рождение ребёнка
09.04.1877
Сын: Цыбезов Семен Петров
Отец ребёнка: Цыбезов Петр Васильев
Рождение ребёнка
07.10.1878
Дочь: Пелагея Петрова
Отец ребёнка: Цыбезов Петр Васильев
Рождение ребёнка
1881
Сын: Цыбезов Иван Петров
Отец ребёнка: Цыбезов Петр Васильев
Рождение ребёнка
16.01.1884
Дочь: Ксения Петрова
Отец ребёнка: Цыбезов Петр Васильев
Рождение ребёнка
16.08.1885
Дочь: Васса Петрова
Отец ребёнка: Цыбезов Петр Васильев
Рождение ребёнка
25.12.1887
Отец ребёнка: Цыбезов Петр Васильев
Рождение ребёнка
14.10.1890
Сын: Цыбезов Яков Петров
Отец ребёнка: Цыбезов Петр Васильев
Рождение ребёнка
14.10.1890
Дочь: Неонила Петрова
Отец ребёнка: Цыбезов Петр Васильев
Рождение ребёнка
21.08.1893
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Цыбезов Петр Васильев
Смерть
Неизвестно