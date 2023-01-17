(Калашникова) Наталья Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Калашникова) Наталья Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.05.1871

Муж: Цыбезов Петр Васильев

Рождение ребёнка
10.10.1873

Дочь: Прасковья Петрова

Отец ребёнка: Цыбезов Петр Васильев

Рождение ребёнка
24.06.1875

Сын: Цыбезов Косьма Петров

Отец ребёнка: Цыбезов Петр Васильев

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.04.1877

Сын: Цыбезов Семен Петров

Отец ребёнка: Цыбезов Петр Васильев

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.10.1878

Дочь: Пелагея Петрова

Отец ребёнка: Цыбезов Петр Васильев

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Цыбезов Иван Петров

Отец ребёнка: Цыбезов Петр Васильев

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.01.1884

Дочь: Ксения Петрова

Отец ребёнка: Цыбезов Петр Васильев

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.08.1885

Дочь: Васса Петрова

Отец ребёнка: Цыбезов Петр Васильев

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.12.1887

Сын: Цыбезов Василий Петров

Отец ребёнка: Цыбезов Петр Васильев

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.10.1890

Сын: Цыбезов Яков Петров

Отец ребёнка: Цыбезов Петр Васильев

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
14.10.1890

Дочь: Неонила Петрова

Отец ребёнка: Цыбезов Петр Васильев

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.08.1893

Дочь: Марфа Петрова

Отец ребёнка: Цыбезов Петр Васильев

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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