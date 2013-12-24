Ренева Василиса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ренева Василиса Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.2013

Пол

Женский

Отец

1984 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.2013

Отец: Ренев Дмитрий Владимирович

Мать: Ренева Юлия

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