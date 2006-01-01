Иванова (Фомина) Раиса Сергеевна
Место рождениясело Нижние Коки, Теренгульский район, Ульяновская область
Дата рождения1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Фомин Сергей Дмитриевич
Мать: Фомина Елена Емельяновна
село Нижние Коки, Теренгульский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1962
Сын: Иванов Василий Викторович
Отец ребёнка: Иванов Виктор Васильевич
г. Октябрьск Самарская область