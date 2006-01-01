Иванова (Фомина) Раиса Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Фомина) Раиса Сергеевна

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Место рождения

село Нижние Коки, Теренгульский район, Ульяновская область

Дата рождения

1937

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Фомин Сергей Дмитриевич

Мать: Фомина Елена Емельяновна

село Нижние Коки, Теренгульский район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1962

Сын: Иванов Василий Викторович

Отец ребёнка: Иванов Виктор Васильевич

г. Октябрьск Самарская область
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