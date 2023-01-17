Антонович Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1866
Мать ребёнка: Антонович Магдалена
Рождение ребёнка
05.05.1869
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Антонович Магдалена
Рождение ребёнка
13.04.1872
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Антонович Магдалена
д. Завальная Брониковской вол Тобольской губ
Рождение ребёнка
10.05.1875
Мать ребёнка: Антонович Магдалена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антонович Магдалена
Смерть
Неизвестно