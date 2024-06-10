Горшков Гаршков Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Место жительства
До 1854
Михайлов, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Стрелецкая-Зарецкая слобода г. Михайлова ГАРО ф 129 оп 54 д 54 св 816 Ревизские сказки экономических крестьян Михайловского уезда в 1854 отдан в рекруты
Смерть
Неизвестно