Теплов Лаврентий Ефремович
Место рождения
Дата рождения1706
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: Теплых Ефрем Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1727
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Теплов Фотий Лаврентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1735
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1742
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Теплов Кондратей (Кондратий) Лаврентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Теплов Ефтефий Лаврентьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно