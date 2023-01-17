Теплов Лаврентий Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплов Лаврентий Ефремович

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Место рождения

Ключики, Пермский район, Пермский край

Дата рождения

1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Теплых Ефрем Иванович

Мать: не указана

Ключики, Пермский район, Пермский край
Рождение ребёнка
1727

Сын: Теплов Еким Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Ключики, Пермский район, Пермский край
Рождение ребёнка
1731

Сын: Теплов Фотий Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Ключики, Пермский район, Пермский край
Рождение ребёнка
1735

Сын: Теплов Ефим Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Ключики, Пермский район, Пермский край
Рождение ребёнка
1742

Сын: Теплов Иона Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Ключики, Пермский район, Пермский край
Рождение ребёнка
1742

Сын: Теплов Кондратей (Кондратий) Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Ключики, Пермский район, Пермский край
Рождение ребёнка
1744

Сын: Теплов Ефтефий Лаврентьевич

Мать ребёнка: не указана

Ключики, Пермский район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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