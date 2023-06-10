Родионов Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионов Иван Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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1904 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Родионов Семен Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Сибирякова Васса Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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