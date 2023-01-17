Обознов Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения21.11.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1947
Отец: Обознов Николай Иванович
Мать: Фадеева Раиса Сергеевна
Рождение ребёнка
20.01.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.12.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности