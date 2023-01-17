Обознов Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обознов Михаил Николаевич

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Место рождения

Чаадаево, Муромский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

21.11.1947

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1947

Отец: Обознов Николай Иванович

Мать: Фадеева Раиса Сергеевна

Чаадаево, Муромский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
20.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.12.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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