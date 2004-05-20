Луханина Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луханина Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1930

Дата смерти

20.05.2004

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1956

Дочь: Болотова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Болотов Иван Иванович

Рождение ребёнка
16.04.1959

Дочь: Болотова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Болотов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болотов Иван Иванович

Смерть
20.05.2004
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