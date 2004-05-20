Луханина Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1930
Дата смерти20.05.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1956
Дочь: Болотова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Болотов Иван Иванович
Рождение ребёнка
16.04.1959
Дочь: Болотова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Болотов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.05.2004