Казаков Николай Семенович
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти17.01.1945
ПолМужской
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Смерть
17.01.1945
Погиб во время ВОВ 17-18.01.1945. Дослужился от рядового до сержанта. Первичное место захоронения: Латвийская ССР, Лиепайский уезд, Эмбуте вол., д. Звейе, южнее, 700 м, северная опушка леса, мз. Эмбут... Показать все