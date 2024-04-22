Казаков Николай Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазаков Николай Семенович

Казаков Николай Семенович

Место рождения

Точна, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

17.01.1945

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Точна, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
17.01.1945
Погиб во время ВОВ 17-18.01.1945. Дослужился от рядового до сержанта. Первичное место захоронения: Латвийская ССР, Лиепайский уезд, Эмбуте вол., д. Звейе, южнее, 700 м, северная опушка леса, мз. Эмбут... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close