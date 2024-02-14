Аюпов Рафат Мингажевич
Место рожденияс.Кирюшкино (тат. Киреавыл) Старокулаткинском районе Ульяновской области
Дата рождения01.07.1936
Дата смерти2019
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1936
Отец: Аипов Мингач Камалетдинович
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1961
Рождение ребёнка
19.12.1966
Рождение ребёнка
11.10.1969
Рождение ребёнка
01.08.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2019
Похороны
Неизвестно