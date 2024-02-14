Аюпов Рафат Мингажевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аюпов Рафат Мингажевич

Место рождения

с.Кирюшкино (тат. Киреавыл) Старокулаткинском районе Ульяновской области

Дата рождения

01.07.1936

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.
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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1936

Отец: Аипов Мингач Камалетдинович

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аюпова (Тимербулатова) Ровза Исхаковна

Рождение ребёнка
23.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аюпова (Тимербулатова) Ровза Исхаковна

Рождение ребёнка
19.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аюпова (Тимербулатова) Ровза Исхаковна

Рождение ребёнка
11.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аюпова (Тимербулатова) Ровза Исхаковна

Рождение ребёнка
01.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2019
Похороны
Неизвестно

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