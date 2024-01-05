Павлюкова (Козлова) Ефросинья Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлюкова (Козлова) Ефросинья Мартыновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Козлов Мартын

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1915

Дочь: Касаткина Матрёна Титовна

Отец ребёнка: Павлюков Тит Силаевич

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Вершинина Прасковья Титовна

Отец ребёнка: Павлюков Тит Силаевич

Рождение ребёнка
16.07.1919

Дочь: Рознина Татьяна Титовна

Отец ребёнка: Павлюков Тит Силаевич

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Павлюков Тит Силаевич

Рождение ребёнка
16.04.1925

Дочь: Южакова Анна Титовна

Отец ребёнка: Павлюков Тит Силаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлюков Тит Силаевич

Смерть
1977
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