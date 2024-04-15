Федосеев Федот Алимпьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Федосеев Олимпий Трофимович
Мать: Федосеева Аграфена
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Марья Федотовна
Мать ребёнка: Федосеева Анисья Потаповна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Лепестинья Федотовна
Мать ребёнка: Федосеева Анисья Потаповна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Федосеева Анисья Потаповна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Марфа Федотовна
Мать ребёнка: Федосеева Анисья Потаповна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Федосеева Анисья Потаповна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Федосеева Анисья Потаповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно