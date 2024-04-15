Федосеев Федот Алимпьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеев Федот Алимпьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Федосеев Олимпий Трофимович

Мать: Федосеева Аграфена

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Марья Федотовна

Мать ребёнка: Федосеева Анисья Потаповна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Лепестинья Федотовна

Мать ребёнка: Федосеева Анисья Потаповна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Федосеев Абрам Федотович

Мать ребёнка: Федосеева Анисья Потаповна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Марфа Федотовна

Мать ребёнка: Федосеева Анисья Потаповна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Федосеев Иван Федотович

Мать ребёнка: Федосеева Анисья Потаповна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Федосеев Илья Федотович

Мать ребёнка: Федосеева Анисья Потаповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосеева Анисья Потаповна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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