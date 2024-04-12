Talli Hinrik — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиTalli Hinrik

Talli Hinrik

Место рождения

Йыхви, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond

Дата рождения

23.09.1841

Дата смерти

18.10.1918

Пол

Мужской

Отец

1800 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1871 г.р.
1874 г.р.
1876 г.р.
1882 г.р.
1883 г.р.

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1841

Отец: Talli Madis

Мать: скрыто настройками приватности

Йыхви, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Рождение ребёнка
20.06.1868

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Talli Kadri

Рождение ребёнка
1871

Сын: Talli Kustav

Мать ребёнка: Talli Kadri

Йыхви, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Рождение ребёнка
1874

Сын: Talli Alexander

Мать ребёнка: Talli Kadri

Йыхви, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Рождение ребёнка
21.09.1876

Сын: Talli August

Мать ребёнка: Talli Kadri

Йыхви, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Рождение ребёнка
1882

Сын: Talli Karel

Мать ребёнка: Talli Kadri

Йыхви, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Рождение ребёнка
1883

Сын: Talli Eduard

Мать ребёнка: Talli Kadri

Йыхви, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Maali

Мать ребёнка: Talli Kadri

Йыхви, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Рождение ребёнка
24.05.1888

Дочь: Koska Lisa

Мать ребёнка: Talli Kadri

Смерть
18.10.1918
Йыхви, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Похороны
23.10.1918
Йыхви, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close