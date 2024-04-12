Talli Hinrik
Место рождения
Дата рождения23.09.1841
Дата смерти18.10.1918
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1841
Отец: Talli Madis
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.06.1868
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Talli Kadri
Рождение ребёнка
1871
Сын: Talli Kustav
Мать ребёнка: Talli Kadri
Рождение ребёнка
1874
Сын: Talli Alexander
Мать ребёнка: Talli Kadri
Рождение ребёнка
21.09.1876
Сын: Talli August
Мать ребёнка: Talli Kadri
Рождение ребёнка
1882
Сын: Talli Karel
Мать ребёнка: Talli Kadri
Рождение ребёнка
1883
Сын: Talli Eduard
Мать ребёнка: Talli Kadri
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Maali
Мать ребёнка: Talli Kadri
Рождение ребёнка
24.05.1888
Дочь: Koska Lisa
Мать ребёнка: Talli Kadri
Смерть
18.10.1918
Похороны
23.10.1918