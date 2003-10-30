Сергеичев Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеичев Алексей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергеичев Александр Борисович

Мать: Царева Галина Анатольевна

Рождение ребёнка
30.10.2003

Дочь: Сергеичева Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.08.2017

Сын: Сергеичев Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.08.2017

Сын: Сергеичев Семен Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Онякова Ольга Владимировна

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