Foerderer Johnann — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Foerderer Johnann

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1732 г.р.

Мать

1743 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Foerderer Sebastian F.

Мать: Foerderer Magdalena

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