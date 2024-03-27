Литвин Файвиш (Павел)
Место рожденияс.Зырянское, Селенгинского района
Дата рождения15.09.1887
Дата смерти25.02.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1887
Отец: Литвин Леонтий
Мать: Литвина (Литвина) Софья
Рождение ребёнка
02.03.1920
Рождение ребёнка
17.11.1921
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
22.12.1930
Бракосочетание
Около 1947
Смерть
25.02.1947
Похороны
Неизвестно