Литвин Файвиш (Павел) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛитвин Файвиш (Павел)

Литвин Файвиш (Павел)

Место рождения

с.Зырянское, Селенгинского района

Дата рождения

15.09.1887

Дата смерти

25.02.1947

Пол

Мужской

Отец

1837 г.р.

Мать

1854 г.р.

Жена

1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1887

Отец: Литвин Леонтий

Мать: Литвина (Литвина) Софья

Рождение ребёнка
02.03.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвинова (Новисова) Хана Львовна? Рувимовна

Рождение ребёнка
17.11.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвинова (Новисова) Хана Львовна? Рувимовна

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвинова (Новисова) Хана Львовна? Рувимовна

Рождение ребёнка
22.12.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвинова (Новисова) Хана Львовна? Рувимовна

Бракосочетание
Около 1947

Жена: Литвинова (Новисова) Хана Львовна? Рувимовна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
25.02.1947
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.