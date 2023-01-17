Карандышева (Карандышева) Александра Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карандышев Григорий Павлович
Мать: Карандышева Ксения
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Карандышевой
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Куприян Карандышевой
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андриан Карандышевой
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно