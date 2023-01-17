Карандышева (Карандышева) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карандышева (Карандышева) Александра Григорьевна

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Место рождения

Карандашово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карандышев Григорий Павлович

Мать: Карандышева Ксения

Карандашово, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Карандышевой

Отец ребёнка: не указан

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Куприян Карандышевой

Отец ребёнка: не указан

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андриан Карандышевой

Отец ребёнка: не указан

Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
Забродино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
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