Мовкаленко Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.?.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.?.1905
Отец: Мовкаленко Роман
Мать: Мовкаленко Дарья
Рождение ребёнка
04.?.1930
Дочь: Васильева Валентина
Мать ребёнка: Мовкаленко Анна Фёдоровна
С.Новая Заря Шегарский р-н Томская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильиных Зинаида
Мать ребёнка: Мовкаленко Анна Фёдоровна
Смерть
Неизвестно