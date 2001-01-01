Мовкаленко Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мовкаленко Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.?.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.?.1905

Отец: Мовкаленко Роман

Мать: Мовкаленко Дарья

Рождение ребёнка
04.?.1930

Дочь: Васильева Валентина

Мать ребёнка: Мовкаленко Анна Фёдоровна

С.Новая Заря Шегарский р-н Томская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мовкаленко Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильиных Зинаида

Мать ребёнка: Мовкаленко Анна Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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