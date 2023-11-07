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Кукуй Миланья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кукуй Арон Меерович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кукуй Людмила Ароновна

Отец ребёнка: Кукуй Арон Меерович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шарунова Елена Ароновна

Отец ребёнка: Кукуй Арон Меерович

Рождение ребёнка
31.08.1951

Сын: Кукуй Леонид Аронович

Отец ребёнка: Кукуй Арон Меерович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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