Кукуй Миланья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кукуй Арон Меерович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кукуй Людмила Ароновна
Отец ребёнка: Кукуй Арон Меерович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шарунова Елена Ароновна
Отец ребёнка: Кукуй Арон Меерович
Рождение ребёнка
31.08.1951
Отец ребёнка: Кукуй Арон Меерович
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
Неизвестно