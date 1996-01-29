Якименко Петр Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якименко Петр Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1949

Дата смерти

29.01.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якименко (Чуйкова) Лидия Петровна

Рождение ребёнка
15.12.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якименко (Чуйкова) Лидия Петровна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Смерть
29.01.1996

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