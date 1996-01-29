Якименко Петр Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1949
Дата смерти29.01.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Якименко (Чуйкова) Лидия Петровна
Рождение ребёнка
15.12.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Якименко (Чуйкова) Лидия Петровна
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Смерть
29.01.1996