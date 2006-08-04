Тихонова (Давыдова) Пелагея Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти04.08.2006
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Рождение ребёнка
1934
Сын: Тихонов Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Тихонов Яков Степанович
Рождение ребёнка
17.04.1939
Сын: Тихонов Геннадий Яковлевич
Отец ребёнка: Тихонов Яков Степанович
Рождение ребёнка
06.03.1941
Сын: Тихонов Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Тихонов Яков Степанович
Рождение ребёнка
21.05.1947
Дочь: Аджимуратова Лидия Яковлевна
Отец ребёнка: Тихонов Яков Степанович
Рождение ребёнка
29.10.1948
Дочь: Масальская Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Тихонов Яков Степанович
Рождение ребёнка
29.08.1950
Дочь: Сироткина Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Тихонов Яков Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.08.2006