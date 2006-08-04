Тихонова (Давыдова) Пелагея Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Давыдова) Пелагея Илларионовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

04.08.2006

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Давыдов Илларион Алексеевич

Мать: Давыдова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Тихонов Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Тихонов Яков Степанович

Верхняя Платовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.04.1939

Сын: Тихонов Геннадий Яковлевич

Отец ребёнка: Тихонов Яков Степанович

Верхняя Платовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.03.1941

Сын: Тихонов Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Тихонов Яков Степанович

Рождение ребёнка
21.05.1947

Дочь: Аджимуратова Лидия Яковлевна

Отец ребёнка: Тихонов Яков Степанович

Верхняя Платовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.10.1948

Дочь: Масальская Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Тихонов Яков Степанович

Верхняя Платовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.08.1950

Дочь: Сироткина Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Тихонов Яков Степанович

Верхняя Платовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Яков Степанович

Смерть
04.08.2006
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