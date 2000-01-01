Анненкова Стефанида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Анненкова Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Анненков Дмитрий
Рождение ребёнка
1794
Сын: Анненков Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Анненков Дмитрий
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Анненкова Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Анненков Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анненков Дмитрий