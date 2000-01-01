Анненкова Стефанида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анненкова Стефанида Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Анненкова Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Анненков Дмитрий

Рождение ребёнка
1794

Сын: Анненков Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Анненков Дмитрий

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Анненкова Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Анненков Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анненков Дмитрий

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