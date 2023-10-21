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Скворцов Роман Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1970

Отец: Скворцов Николай

Мать: Скворцова (Казарина) Татьяна Валентиновна

Рождение ребёнка
18.09.1998

Сын: Скворцов Даниил Романович

Мать ребёнка: Скворцова (Малиновская) Дина Борисовна

Рождение ребёнка
14.01.2000

Сын: Скворцов Георгий Романович

Мать ребёнка: Скворцова (Малиновская) Дина Борисовна

Рождение ребёнка
10.11.2011

Сын: Скворцов Иван Романович

Мать ребёнка: Скворцова (Малиновская) Дина Борисовна

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