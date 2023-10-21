Скворцов Роман Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1970
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1970
Рождение ребёнка
18.09.1998
Сын: Скворцов Даниил Романович
Мать ребёнка: Скворцова (Малиновская) Дина Борисовна
Рождение ребёнка
14.01.2000
Сын: Скворцов Георгий Романович
Мать ребёнка: Скворцова (Малиновская) Дина Борисовна
Рождение ребёнка
10.11.2011
Мать ребёнка: Скворцова (Малиновская) Дина Борисовна