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Мухаметгарай Топтагулов

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1807

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Топтагул Уразманов

Мать: Гульбану

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1826

Сын: Ахмедьян Мухаметгараев

Мать ребёнка: Шарбиниса

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1830

Сын: Ахмадиша Мухаметгараев

Мать ребёнка: Шарбиниса

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Фархиниса Мухаметгараева

Мать ребёнка: Шарбиниса

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1843

Сын: Мухаметшакир Мухаметгараев

Мать ребёнка: Шарбиниса

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1850

Сын: Мухаметзакир Мухаметгараев

Мать ребёнка: Шарбиниса

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарбиниса

Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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