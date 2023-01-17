Мухаметгарай Топтагулов
Место рождения
Дата рождения1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Топтагул Уразманов
Мать: Гульбану
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Шарбиниса
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Шарбиниса
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Фархиниса Мухаметгараева
Мать ребёнка: Шарбиниса
Рождение ребёнка
1843
Сын: Мухаметшакир Мухаметгараев
Мать ребёнка: Шарбиниса
Рождение ребёнка
1850
Сын: Мухаметзакир Мухаметгараев
Мать ребёнка: Шарбиниса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарбиниса
Место жительства
Неизвестно