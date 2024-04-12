Гафия
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Рождение ребёнка
1823 ст.
Сын: Ардуванов Гильван
Отец ребёнка: Амирханов Ардуван
Рождение ребёнка
1827 ст.
Сын: Ардуванов Гирфан
Отец ребёнка: Амирханов Ардуван
Рождение ребёнка
1828 ст.
Сын: Ардуванов Навширван
Отец ребёнка: Амирханов Ардуван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Амирханов Ардуван
Смерть
Неизвестно