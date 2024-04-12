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Гафия

Место рождения

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823 ст.

Сын: Ардуванов Гильван

Отец ребёнка: Амирханов Ардуван

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Ардуванов Гирфан

Отец ребёнка: Амирханов Ардуван

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1828 ст.

Сын: Ардуванов Навширван

Отец ребёнка: Амирханов Ардуван

Калмашбашево, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Амирханов Ардуван

Смерть
Неизвестно
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