Трофименко (Тимофеева) Инна Витальевна
Место рожденияБаку
Дата рождения02.02.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофеев Максим
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Евгений
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
29.04.2022
Ялта, Ялта, Республика Крым
Совместно проживаем с 2012 г.