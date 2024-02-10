Трофименко (Тимофеева) Инна Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофименко (Тимофеева) Инна Витальевна

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Место рождения

Баку

Дата рождения

02.02.1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1969 г.р.

Дети

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофеев Максим

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Евгений

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
29.04.2022

Муж: Трофименко Сергей Юрьевич

Ялта, Ялта, Республика Крым
Совместно проживаем с 2012 г.

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