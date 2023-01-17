Околелова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1950
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.
Сын: Околелов Григорий Семёнович
Отец ребёнка: Околелов Семён Гордеевич
Место жительства
1924
Рождение
Около 1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Околелов Семён Гордеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно