Околелова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Околелова Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.

Сын: Околелов Григорий Семёнович

Отец ребёнка: Околелов Семён Гордеевич

Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1924
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Рождение
Около 1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Околелов Ефим Семёнович

Отец ребёнка: Околелов Семён Гордеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Околелов Семён Гордеевич

Смерть
Неизвестно
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