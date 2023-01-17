Греков Николай Порфирьевич
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смерти1866
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1833
Казанское, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
По 1833
Смерть
1866