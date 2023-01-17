Греков Николай Порфирьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Греков Николай Порфирьевич

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Место рождения

Романовка, Каменский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

1866

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Романовка, Каменский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1833
Казанское, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
По 1833
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1866
Москва, город федерального значения Москва
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