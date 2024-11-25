Степанов Фрол
мужской, родился 1829
ОтецГаврилов Степан29.12.1797 г.р.
Мать(Гаврилова) Ксения1798 г.р.
Супруги
(Герасимова) Анна1830 г.р.
Дети
(Фролова) Марфа01.07.1860 г.р.
Фролов Евдей1862 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Гаврилов Степан
Мать: (Гаврилова) Ксения
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
18.04.1848
Жена: (Герасимова) Анна
Рождение ребёнка
01.07.1860
Дочь: (Фролова) Марфа
Мать ребёнка: (Герасимова) Анна
Рождение ребёнка
1862
Сын: Фролов Евдей
Мать ребёнка: (Герасимова) Анна
Рождение ребёнка
1863
Дочь: (Фролова) Марья
Мать ребёнка: (Герасимова) Анна