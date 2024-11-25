Степанов Фрол 1829 — найти родственников по фамилии на Familio

Степанов Фрол

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

мужской, родился 1829

Отец
Гаврилов Степан29.12.1797 г.р.
Мать
(Гаврилова) Ксения1798 г.р.
Супруги
(Герасимова) Анна1830 г.р.
Дети
(Фролова) Марфа01.07.1860 г.р.
Фролов Евдей1862 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Гаврилов Степан

Мать: (Гаврилова) Ксения

Работа или профессия
Неизвестно

Бракосочетание
18.04.1848

Жена: (Герасимова) Анна

Рождение ребёнка
01.07.1860

Дочь: (Фролова) Марфа

Мать ребёнка: (Герасимова) Анна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Фролов Евдей

Мать ребёнка: (Герасимова) Анна

Рождение ребёнка
1863

Дочь: (Фролова) Марья

Мать ребёнка: (Герасимова) Анна

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