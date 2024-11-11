Васильев Герман Георгиевич
Место рождения
Дата рождения20.02.1960
Дата смерти2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1960
Бракосочетание
1988
Жена: Васильева Люся
Г. Чебоксары
Рождение ребёнка
1990
Сын: Васильев Александр Германович
Мать ребёнка: Васильева Люся
Г. Чебоксары
Рождение ребёнка
1992
Дочь: Васильева Надежда Германовна
Мать ребёнка: Васильева Люся
Г. Чебоксары
Смерть
2022
Город Чебоксары