Васильев Герман Георгиевич 20.02.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Васильев Герман Георгиевич

Место рождения

Саруй, Урмарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

20.02.1960

Дата смерти

2022

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1960

Отец: Васильев Георгий

Мать: Васильева (Семёнова) Малля (Маруся) Семёновна

Саруй, Урмарский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
1988

Жена: Васильева Люся

Г. Чебоксары
Рождение ребёнка
1990

Сын: Васильев Александр Германович

Мать ребёнка: Васильева Люся

Г. Чебоксары
Рождение ребёнка
1992

Дочь: Васильева Надежда Германовна

Мать ребёнка: Васильева Люся

Г. Чебоксары
Смерть
2022
Город Чебоксары

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