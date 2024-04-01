Корюков (Корюкова) Ирина Агафоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.03.1899
Сын: Гавриил (Ганя) Васильевич
Отец ребёнка: Василий Пантелеймонов
Рождение ребёнка
23.03.1903
Дочь: (Корюков) Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Пантелеймонов
Рождение ребёнка
23.10.1904
Дочь: (Корюков) Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Василий Пантелеймонов
Рождение ребёнка
?.02.1907
Дочь: (Корюков) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Василий Пантелеймонов
Рождение ребёнка
?.04.1912
Дочь: (Корюков) Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Василий Пантелеймонов
Рождение ребёнка
1914
Дочь: (Корюков) Марта Васильевна
Отец ребёнка: Василий Пантелеймонов