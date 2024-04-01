Корюков (Корюкова) Ирина Агафоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корюков (Корюкова) Ирина Агафоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.03.1899

Сын: Гавриил (Ганя) Васильевич

Отец ребёнка: Василий Пантелеймонов

Рождение ребёнка
23.03.1903

Дочь: (Корюков) Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Пантелеймонов

Рождение ребёнка
23.10.1904

Дочь: (Корюков) Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Василий Пантелеймонов

Рождение ребёнка
?.02.1907

Дочь: (Корюков) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Василий Пантелеймонов

Рождение ребёнка
?.04.1912

Дочь: (Корюков) Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Василий Пантелеймонов

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Корюков) Марта Васильевна

Отец ребёнка: Василий Пантелеймонов

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