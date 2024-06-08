Дорджеев Максим Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1986
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1986
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.12.2012
Дочь: Дорджеева София Максимовна
Мать ребёнка: Дорджеева (Болдырева) Светлана Сергеевна
Рождение ребёнка
16.09.2014
Дочь: Дорджеева Татьяна Максимовна
Мать ребёнка: Дорджеева (Болдырева) Светлана Сергеевна
Рождение ребёнка
06.07.2018
Дочь: Дорджеева Настя Максимовна
Мать ребёнка: Дорджеева (Болдырева) Светлана Сергеевна