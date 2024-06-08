Дорджеев Максим Вячеславович 16.06.1986 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дорджеев Максим Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1986

Отец: Дорджеев Вячеслав Степанович

Мать: Дорджеева (Гришкаева) София Теректовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорджеева (Болдырева) Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
29.12.2012

Дочь: Дорджеева София Максимовна

Мать ребёнка: Дорджеева (Болдырева) Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
16.09.2014

Дочь: Дорджеева Татьяна Максимовна

Мать ребёнка: Дорджеева (Болдырева) Светлана Сергеевна

Рождение ребёнка
06.07.2018

Дочь: Дорджеева Настя Максимовна

Мать ребёнка: Дорджеева (Болдырева) Светлана Сергеевна

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