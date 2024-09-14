Дмитренко Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитренко Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пенкина (Дмитренко) Марина Александровна

Отец ребёнка: Дмитренко Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитренко Наталья Александровна

Отец ребёнка: Дмитренко Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитренко Александр Иванович

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