Дмитренко Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пенкина (Дмитренко) Марина Александровна
Отец ребёнка: Дмитренко Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитренко Наталья Александровна
Отец ребёнка: Дмитренко Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно