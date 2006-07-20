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Калугина Ирина Сергеевна
Калугина Ирина Сергеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.07.2006
Пол
Женский
Отец
Калугин Сергей Николаевич
1978 г.р.
Мать
Калугина Алена Григорьевна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.2006
Отец:
Калугин Сергей Николаевич
Мать:
Калугина Алена Григорьевна
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