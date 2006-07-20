Калугина Ирина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугина Ирина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.2006

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.2006

Отец: Калугин Сергей Николаевич

Мать: Калугина Алена Григорьевна

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