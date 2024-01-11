Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клеменко Наталья Георгиевна

Отец ребёнка: Клеменко Георгий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клеменко Андрей Георгиевич

Отец ребёнка: Клеменко Георгий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клеменко Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Клеменко Георгий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клеменко Георгий Александрович

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