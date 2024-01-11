Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клеменко Наталья Георгиевна
Отец ребёнка: Клеменко Георгий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клеменко Андрей Георгиевич
Отец ребёнка: Клеменко Георгий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клеменко Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Клеменко Георгий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно