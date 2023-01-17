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Истомин Василий Алексеевич

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Место рождения

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Истомин Алексей Семёнович

Мать: Истомина Маремьяна

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Истомин Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Истомина Маремьяна

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Истомин Павел Васильевич

Мать ребёнка: Истомина Маремьяна

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: --- Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Истомина Маремьяна

Теребино, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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