Истомин Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Истомин Алексей Семёнович
Мать: Истомина Маремьяна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Истомин Матвей Васильевич
Мать ребёнка: Истомина Маремьяна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Истомина Маремьяна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: --- Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Истомина Маремьяна
Смерть
Неизвестно