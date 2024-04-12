Непогодьева Гликерия Никитишна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Непогодьев Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Непогодьев Алексей Савинович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Шадрина (Непогодьева) Евдокия (Елена) Алексеевна
Отец ребёнка: Непогодьев Алексей Савинович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Непогодьев Сила Алексеевич
Отец ребёнка: Непогодьев Алексей Савинович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Непогодьев Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Непогодьев Алексей Савинович
Смерть
Неизвестно