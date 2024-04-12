Непогодьева Гликерия Никитишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непогодьева Гликерия Никитишна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Непогодьев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Непогодьев Алексей Савинович

Слуда, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Шадрина (Непогодьева) Евдокия (Елена) Алексеевна

Отец ребёнка: Непогодьев Алексей Савинович

Слуда, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Непогодьев Сила Алексеевич

Отец ребёнка: Непогодьев Алексей Савинович

Слуда, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Непогодьев Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Непогодьев Алексей Савинович

Слуда, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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