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Козлова Анна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

23 года в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Георгий Семенов

Рождение ребёнка
1786

Сын: Козлов Петр Георгиев

Отец ребёнка: Козлов Георгий Семенов

Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
1 год в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское 15 лет в 1801 году Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1789

Сын: Козлов Герасим Георгиев

Отец ребёнка: Козлов Георгий Семенов

12 лет в 1801 году. Деревня Мостовая Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1794

Сын: Козлов Игнатий Георгиев

Отец ребёнка: Козлов Георгий Семенов

7 лет в 1801 году, д. Мостовая Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Козлова Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Козлов Георгий Семенов

3 года в 1801 году, д. Мостовая Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское

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