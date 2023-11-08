Козлова Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
23 года в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786
Сын: Козлов Петр Георгиев
Отец ребёнка: Козлов Георгий Семенов
Камышевка, Шатровский муниципальный район, Курганская область
1 год в 1787 г. Тобольск 156 15 1127 1787 МК+ИР Камышевское 15 лет в 1801 году Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Козлов Георгий Семенов
12 лет в 1801 году. Деревня Мостовая Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Козлов Георгий Семенов
7 лет в 1801 году, д. Мостовая Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Козлова Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Козлов Георгий Семенов
3 года в 1801 году, д. Мостовая Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское