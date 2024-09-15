Иванова Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Аграфена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1808 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1805 по 1806 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Амвросий (Абросим) Демидов

Рождение ребёнка
Вычислено 1829 ст.

Дочь: (Иванова) Марфа Амвросиева

Отец ребёнка: Иванов Амвросий (Абросим) Демидов

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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