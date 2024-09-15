Иванова Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1808 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1829 ст.
Дочь: (Иванова) Марфа Амвросиева
Отец ребёнка: Иванов Амвросий (Абросим) Демидов
Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно