Есаков Герасим Федотович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1844
Отец: Есаков Федот Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.03.1868 ст.
Сын: Есаков Алексей Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1879
Сын: Есаков Матвей Герасимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1886 ст.
Дочь: Акилина Герасимовна
Мать ребёнка: Есакова Дарья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Есакова Дарья Ивановна
Смерть
Неизвестно