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Есаков Герасим Федотович

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Место рождения

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Есаков Федот Петров

Мать: не указана

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
?.03.1868 ст.

Сын: Есаков Алексей Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Есаков Матвей Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1886 ст.

Дочь: Акилина Герасимовна

Мать ребёнка: Есакова Дарья Ивановна

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Дарья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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