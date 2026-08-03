Колли (Рейнгардт) НАТАЛИЯ ХРИСТИАНОВНА 1811 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колли (Рейнгардт) НАТАЛИЯ ХРИСТИАНОВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 1811

умерла 1875

Отец
Рейнгардт ХРИСТИАН (Филипп Христиан) ЕГОРОВИЧ1764 г.р.
Супруги
Колли АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ1795 г.р.
Дети
Колли ЯКОВ (Джеймс) АНДРЕЕВИЧ1829 г.р.
Колли АНДРЕЙ (Генри Уильям) АНДРЕЕВИЧ1830 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Рейнгардт ХРИСТИАН (Филипп Христиан) ЕГОРОВИЧ

Мать: не указана

Бракосочетание
1827

Муж: Колли АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Рождение ребёнка
1829

Сын: Колли ЯКОВ (Джеймс) АНДРЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Колли АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Рождение ребёнка
1830

Сын: Колли АНДРЕЙ (Генри Уильям) АНДРЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Колли АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Колли) МАРИЯ ЭМИЛИЯ АНДРЕЕВНА

Отец ребёнка: Колли АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Рождение ребёнка
1835

Сын: Колли ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Колли АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Рождение ребёнка
1840

Сын: Колли АЛЕКСАНДР (Юлиус) АНДРЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Колли АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Колли) ЕЛИЗАВЕТА ИЗАБЕЛЛА АНДРЕЕВНА

Отец ребёнка: Колли АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Рождение ребёнка
25.06.1845

Сын: Колли РОБЕРТ (Джон Роберт) АНДРЕЕВИЧ

Отец ребёнка: Колли АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Смерть
1875

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