Колли (Рейнгардт) НАТАЛИЯ ХРИСТИАНОВНА
женский, родилась 1811
умерла 1875
ОтецРейнгардт ХРИСТИАН (Филипп Христиан) ЕГОРОВИЧ1764 г.р.
Супруги
Колли АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ1795 г.р.
Дети
Колли ЯКОВ (Джеймс) АНДРЕЕВИЧ1829 г.р.Показать еще 5
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Рождение
1811
Отец: Рейнгардт ХРИСТИАН (Филипп Христиан) ЕГОРОВИЧ
Мать: не указана
Бракосочетание
1827
Рождение ребёнка
1829
Сын: Колли ЯКОВ (Джеймс) АНДРЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Колли АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ
Рождение ребёнка
1830
Сын: Колли АНДРЕЙ (Генри Уильям) АНДРЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Колли АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Колли) МАРИЯ ЭМИЛИЯ АНДРЕЕВНА
Отец ребёнка: Колли АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Колли АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ
Рождение ребёнка
1840
Сын: Колли АЛЕКСАНДР (Юлиус) АНДРЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Колли АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Колли) ЕЛИЗАВЕТА ИЗАБЕЛЛА АНДРЕЕВНА
Отец ребёнка: Колли АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ
Рождение ребёнка
25.06.1845
Сын: Колли РОБЕРТ (Джон Роберт) АНДРЕЕВИЧ
Отец ребёнка: Колли АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ
Смерть
1875