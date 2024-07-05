Палагея Дорофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Кошелев Степан
Отец ребёнка: Кошелев Ефим Антонович
Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1847
Сын: Кошелев Нифантий
Отец ребёнка: Кошелев Ефим Антонович
Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1849
Сын: Кошелев Яков
Отец ребёнка: Кошелев Ефим Антонович
Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Кошелев Ефим Антонович
Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Смерть
Неизвестно