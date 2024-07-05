Палагея Дорофеевна 1821 — найти родственников по фамилии на Familio
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Палагея Дорофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Кошелев Степан

Отец ребёнка: Кошелев Ефим Антонович

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1847

Сын: Кошелев Нифантий

Отец ребёнка: Кошелев Ефим Антонович

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1849

Сын: Кошелев Яков

Отец ребёнка: Кошелев Ефим Антонович

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Рождение ребёнка
1870

Сын: Кошелев Кузьма Ефимович

Отец ребёнка: Кошелев Ефим Антонович

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Смерть
Неизвестно

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